L’ambassade de France dément les déclarations de Mohsen Marzouk qui nuance sans rétropédaler !

L’ambassade de France en Tunisie a apporté un démenti « catégorique » aux déclarations du président de Machroû Tounès, Mohsen Marzouk, sur Mosaïque fm, au sujet de la visite du chef du gouvernement, Hichem Mechici à Paris, déplorant « la façon dont a été traitée cette visite ».

Marzouk avait affirmé que le président de la Républiquee, Kais Saied , a exprimé à l’ambassadeur français à Tunis son mécontentement au sujet de cette visite .

Revenant à la charge, Marzouk a indiqué, dans un communiqué vendredi soir, que l’ambassadeur français avait rendu une visite vespérale au palais de Carthage coïncidant avec la visite de Mechichi, et rencontré la directrice de cabinet présidentiel, Nadia Akacha, ajoutant que « ce qui se rapporte à la visite du chef du gouvernement d’un autre pays est supposé être abordé par le chef du gouvernement lui-même et la Présidence et non entre l’ambassadeur du pays concerné et la Présidence , car la visite est celle du chef du gouvernement ».

Mohsen Marzouk voit dans tout cela « une simple péripétie qui étaye les divisions connues de tout le monde entre les présidences, ce qui dicte qu’elles soient surmontées avant qu’il ne soit trop tard ».