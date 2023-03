Ouverture des candidatures pour la participation au sommet d’été Moyen-Orient Méditerranée

L’ambassade de Suisse en Tunisie a annoncé l’ouverture des candidatures aux jeunes tunisiens actifs dans les domaines scientifiques pour participer à la 6e session du sommet d’été Moyen-Orient Méditerranée.

L’ambassade a indiqué dans un communiqué publié sur sa page facebook que la participation à ce sommet qui se tiendra dans la ville de Lugano (Suisse) au cours de la période entre le 17 et le 26 aout 2023 est ouverte aux jeunes âgés entre 25 et 35 ans ayant eu diverses formations et expériences professionnelles dans des domaines liés à la recherche scientifique, la politique, l’art, les médias, l’éducation, les droits de l’homme et le monde des affaires.

Le sommet d’été Moyen-Orient Méditerranée qui est organisé par l’université suisse Italienne avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la confédération Suisse a pour objectif de développer de nouvelles approches et projets qui transcendent les frontières physiques et culturelles entre les communautés de toutes les rives de la région méditerranéenne/Moyen-Orient.

Ce sommet offre un espace sûr pour le dialogue entre les jeunes acteurs du changement dans la région de la méditerranée, du Moyen Orient et de l’Europe ou ils peuvent définir une vision de l’avenir commun de la région et de créer un terrain d’entente et d’échange intergénérationnel entre les jeunes et les décideurs et les décideurs, les institutions publiques et privées, les organisations à but non lucratif et les entreprises sociales.

Il s’agit également d’élaborer de nouvelles approches pour traiter les problèmes persistants et de créer des réseaux entre plusieurs acteurs de la région.

A noter que les dossiers de candidature pour la participation à ce sommet doivent être déposés avant le 30 avril 2023.