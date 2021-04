L’Ambassade de Tunisie en France condamne fermement l’attentat de Rambouillet

L’Ambassade de Tunisie en France a condamné fermement l’attaque terroriste perpétrée vendredi 23 avril 2021 au Commissariat de Rambouillet aux Yvelines et ayant coûté la vie à une fonctionnaire de la Police française.

- Publicité-

En ces tristes circonstances, l’Ambassade tient à exprimer son entière solidarité et sa compassion avec le gouvernement et le peuple français amis, tout en présentant ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.

« Cet acte barbare intervient en plein mois de Ramadan, mois saint qui incarne plutôt les valeurs de la tolérance et de la fraternité entre les individus », souligne l’ambassade qui affirme « son rejet total de toute forme d’extrémisme en tout lieu et en toute circonstance, et demeure fortement attachée aux valeurs de modération et de tolérance qui devraient constituer des valeurs partagées par tous les peuples dans le monde ».