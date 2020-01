L’ambassade tunisienne à Pékin installe une cellule de crise pour communiquer avec 14 Tunisiens bloquées dans la province de Wuhan

L’ambassade de Tunisie à la capitale chinoise, Pékin, vient de mettre en place une cellule de crise interne pour tenter d’entrer en contact avec les ressortissants tunisiens, au nombre de 14, bloqués dans la province de Wuhan, foyer de l’épidémie Coronavirus, afin de se renseigner sur leurs conditions et travailler à résoudre les problèmes qui pourraient se présenter à la lumière de la situation exceptionnelle sur place, selon un communiqué publié, mercredi, par la direction générale des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères.

La même source indique qu’un numéro de téléphone spécial disponible 24 heures sur 24 a été mis à la disposition des ressortissants tunisiens en chine, ajoutant que l’ambassade de Tunisie dans ce pays poursuit la coordination directe avec les autorités centrales à Pékin et les autorités locales à Wuhan et continuent d’informer en permanence les Tunisiens sur place à propos des développements liés à l’épidémie, et particulièrement sur les moyens de prévention de base et sur les mesures prises par les autorités sanitaires.

Le communiqué affirme qu’aucun cas d’atteinte par le virus n’a été enregistré chez les Tunisiens en Chine, ajoutant que les autorités locales ont pris des mesures préventives à même de réduire la propagation du virus, dont la mise en quarantaine, pendant 14 jours, des personnes suspectées de porter le virus.

A noter que le directeur général des affaires consulaires, Mohamed Ali Nafti, a affirmé, lundi dernier dans une déclaration à la TAP, que la mission diplomatique tunisienne en Chine, n’a pas été en mesure de contacter les étudiants tunisiens bloqués à Wuhan, à cause de l’interruption de tous les moyens de communication avec cette ville, désormais province isolée par crainte de la propagation de l’épidémie Coronavirus.