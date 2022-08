L’ambassade US livre sa version de la rencontre dimanche entre Saied et une délégation du Congrès américain

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, a publié, lundi, un communiqué sur sa page Facebook, sur la teneur de la rencontre qui a réunie la veille, le président de la République Kais Saied, avec une délégation du Congrès américain, en visite les 21 et 22 août en Tunisie.

Dans sa publication, l’Ambassade précise que la rencontre a été l’occasion, pour les membres du Congrès de réaffirmer leur soutien à la Tunisie et aux Tunisiens qui aspirent à un gouvernement démocratique et transparent, répondant à leurs attentes, soumis au principe de redevabilité, qui respecte les droits et des libertés fondamentales et qui accorde une priorité absolue à l’avenir économique du pays.

Ils ont exprimé leur inquiétude au sujet du processus démocratique en Tunisien, soulignant la nécessité de hâter la promulgation, en y associant toutes les parties prenantes, d’un code électoral devant assurer une large participation aux prochaines élections législatives, selon la même source.

Les membres du Congres américain ont, également, insisté, sur l’importance d’une justice indépendante et d’un parlement actif et efficace pour rétablir la confiance des Tunisiens en le système démocratique.

Ils ont salué, le rôle vital de la société civile tunisienne dans d’un avenir politique inclusif.

Dimanche, à l’issue de l’entretien, la présidence du gouvernement avait indiqué, dans un communiqué, que la rencontre a permis de réitérer la position de la Tunisie sur les récentes déclarations faites par des responsables américains concernant la politique tunisienne interne. Déclarations jugées « inacceptables », la Tunisie étant un pays libre, indépendant et souverain, lit-on de même source.