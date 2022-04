L’ambassadeur des Etats-Unis  fait ses adieux à la cheffe du Gouvernement

La Cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, lundi, au palais du gouvernement à la Kasbah, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis Donald Blome, à l’occasion de la fin de sa mission.

Elle a salué, au cours de l’entretien, le soutien constant des Etats-Unis à la Tunisie, notamment dans les domaines de la défense nationale et des projets de développement, soulignant le souci de renforcer davantage les relations de coopération fructueuses dans les divers domaines.

Elle a également exprimé à l’ambassadeur américain la reconnaissance pour les efforts qu’il a déployés durant sa mission en Tunisie, « afin de soutenir les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays et peuples amis », indique un communiqué de la Kasbah.

Donald Blome a, pour sa part, a affirmé la volonté de son pays de continuer à appuyer la Tunisie pour « achever sa transition politique et réussir son expérience démocratique », ainsi qu’à faire face à la crise économique actuelle et aux défis sociaux et sécuritaires.

Il a, en outre, exprimé sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu des autorités tunisiennes durant son mission, et qui « lui a permis d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions », a-t-il indiqué.