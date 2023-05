L’ambassadrice des Emirats arabes unis s’informe des opportunités d’investissement au niveau des sites touristiques de la région

-L’ambassadrice des Emirats arabes unis à Tunis, Iman Ahmed Mohamed Ahmed Al Salami a effectué, jeudi, une visite au gouvernorat de Sousse où elle s’est rendue à un certain nombre de sites touristiques pour y prospecter les potentialités d’investissement.

Accompagnée du gouverneur de Sousse, Nabil Ferjani, la diplomate s’est déplacée dans le cadre de cette visite au terrain du golfe à Port El Kantaoui, en vue d’examiner les possibilités d’augmenter le volume d’investissement dans la Société d’études et de développement de Sousse-Nord de, créée en 1973 avec une contribution de 32% du Fonds d’Abou Dhabi pour le développement.

L’ambassadrice a assisté lors de cette visite à un exposé sur les activités de la société en question, en manque de liquidité, avec des besoins financiers de restructuration, de l’ordre de 18,5 millions de dinars.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, l’ambassadrice des Emirats arabes unis s’est engagée à transmettre les aspirations de la Société aux décideurs aux EAU, soulignant l’ouverture de son pays à la poursuite des efforts d’investissement en Tunisie dans divers domaines.

Confrontée à des difficultés structurelles, la Société d’études et de développement de Sousse-Nord est actuellement dans l’incapacité de disposer de ses dépenses annuelles qui s’élèvent à 7 millions de dinars, accumulant les dettes vis- à-vis de ses partenaires (Caisses sociales, fournisseurs, fisc, agents).

- Publicité-