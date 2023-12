L’amélioration de l’offre du transport urbain demeure une question urgente

Le ministre du Transport, Rabi Majidi a souligné, mardi, que l’amélioration de l’offre du transport urbain reste une question » urgente » pour son département, et dont la mise en œuvre doit être accéléré pour » le bien être du citoyen « .

Présidant une rencontre avec les représentants de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), le ministre a ajouté que le volet écologique sera pris en compte en ce qui concerne le renouvellement de la flotte. Et d’indiquer que sur chaque nouveau lot de bus acquis, 25% seront des bus électriques. Lors de cette rencontre qui a permis d’examiner le financement d’une série de projets d’infrastructures et des moyens permettant la récupération de certains équipements vétustes du secteur public, les représentants de la BERD ont souligné leur prédisposition à étudier les moyens d’apporter un appui à certains projets présentés.