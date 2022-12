L’Amen Bank à « l’olivier, arbre roi »

Au cœur du quartier de Marsa plage, un collectif de galeries et d’espaces de design, d’artisanat ou encore d’art culinaire rendent hommage à « L’olivier, Arbre Roi » et ce, à travers un circuit imaginé pour l’occasion à l’initiative de Salima Kriaa Medhaffer, commissaire de l’événement et de la coordinatrice Molka Saheb Ettabaa.

Cet événement qui se tient du 15 au 25 décembre 2022 est dédié à la valorisation et au renforcement de l’image de « l’or vert » à travers l’art, les créations et une dégustation de l’huile d’olive et ce, en le mettant au cœur d’une nouvelle expérience se déclinant en trois circuits: un circuit artistique, un circuit de créateurs et un circuit culinaire qui se déclinera en une dégustation et une vente d’huile d’olive 22/23 de plusieurs marques.

Cette déambulation artistique et sensorielle sera marquée par une exposition collective, rassemblant plus d’une trentaine d’artistes et dont les oeuvres seront visibles chez XYZ concept store, à la galerie Driba ainsi qu’à la galerie de la librairie Mille Feuilles qui abritera une conférence sur » La culture de l’Olivier à l’époque Romaine » le vendredi 16 Décembre à 15h30.

- Publicité-