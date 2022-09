L’AMI assurera les Japonais, lorsqu’il viendront

La compagnie tunisienne AMI Assurances et Sompo Japan Insurance Inc., l’un des leaders de l’assurance et de la réassurance au Japon, ont signé un accord de partenariat stratégique à l’occasion de la TICAD 8. Selon cet accord, les entreprises japonaises qui vont s’implanter ou qui existent déjà en Tunisie pourront, à travers AMI Assurances, bénéficier d’une couverture aux normes des maisons mères japonaises et disposer de l’assistance et de l’accompagnement souhaités. L’accord inclut également un volet de réassurance.

- Publicité-