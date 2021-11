L’amiral Akrout appelle à la fin de l’état d’exception

L’amiral retraité Kamel Akrout a appelé à une feuille de route mettant fin à l’état d’exception, ainsi qu’à l’adoption, de mesures de nature à sortir le pays de la situation présente qui est la sienne et la fixation d’un calendrier pour les réformes à entreprendre.

Dans un Post sur sa page facebook , il a aussi réclamé une rupture avec la période d’avant le 25 juillet et que la compétence , l’expérience et la probité soient les trois critères majeurs qu’il importera de retenir en matière de nominations.

Ila déploré les lenteurs enregistrées dans la prise des décisions qui répondent aux attente des Tunisiens, l’absence de vision, l’attachement aux allégeances, la poursuite de la déprédation des ressources et des énergies du pays et la montée des périls qui menacent la Tunisie aux plans, sécuritaire, économique, financier, social et sanitaire.