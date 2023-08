L’AMT appelle à l’arrêt des poursuites contre son président

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a appelé à l’arrêt des poursuites disciplinaires et pénales contre son président, mettant en garde contre toute » décision arbitraire » pouvant être prise à son encontre.

Dans une déclaration publiée, vendredi, l’AMT a annoncé qu’elle envisage organiser, lundi, 21 août courant, une manifestation de solidarité avec son président devant le siège du tribunal de première instance du Kef, se déclarant prête à mettre un moyen de transport à la disposition des personnes désireuses y participer.

L’association a saisi l’occasion pour réaffirmer son soutien absolu et sa pleine et entière solidarité avec son président, objet de poursuites disciplinaires et pénales en raison de » son activisme syndical et de sa qualité de représentant de l’AMT « , cite-t-on de même source.

Dans la foulée des réactions de soutien, bon nombre d’organisations et d’associations ont rendu public, vendredi, un communiqué dans lequel ils plaident l’arrêt sine die des poursuites contre le président de l’AMT, estimant que ces mesures ciblent essentiellement » le droit syndical des magistrats. «

A noter que le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmedi, devrait comparaître, lundi prochain, devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance du Kef, sur fond d’accusations de tenter sciemment » d’entraver la liberté du travail » lors du mouvement contestataire des magistrats contre la révocation de leurs collègues en date du 1e juin 2022.

