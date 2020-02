L’AMT appelle les responsables judiciaires à unifier les orientations dans l’application de la loi

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a souligné que l’indépendance de la Justice exige des responsables du secteur et des structures judiciaires de remédier au dysfonctionnement, à unifier les orientations dans l’application de la loi et des procédures en générale.

Dans une déclaration lundi, le bureau de l’AMT appelle le Conseil supérieur de la Magistrature à agir d’urgence pour une meilleure gestion du service judiciaire et la garantie de la transparence des procédures.

L’Association exhorte de CSM à mettre au point une stratégie de communication pour éclairer l’opinion publique et lui fournir des réponses convaincantes sur toutes les interrogations relatives au dysfonctionnement “injustifié” et “inadmissible” du système procédural.

S’adressant aux responsables judiciaires, l’AMT a notamment préconisé l’élaboration de politiques de gestion des tribunaux basées sur “la gouvernance du temps judiciaire”, en accordant la priorité aux affaires en rapport avec les échéances nationales pour éviter tout soupçon sur l’interférence du politique dans certaines décisions judiciaires.

L’AMT appelle les responsables de la Cour de Cassation à activer les mécanismes d’unification de la jurisprudence judiciaire et à rationaliser la gouvernance et la direction de la Justice, conformément aux standards internationaux sur l’indépendance de la Justice.

La déclaration de l’AMT intervient sur fond de la polémique suscitée suite aux récentes arrestations ciblant des personnalités connues dans le monde politique, financier et des médias ainsi que des responsables dans les appareils de l’Etat.