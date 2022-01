L’AMT met en garde contre les atteintes aux garanties et mécanismes de l’indépendance de la magistrature

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a mis en garde contre les atteintes aux garanties et mécanismes de l’indépendance de la magistrature, dénonçant les appels de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et d’organiser un sit-in au siège du conseil pour exiger sa dissolution.

Le bureau exécutif de l’AMT dénonce, dans un communiqué, le discours de mobilisation contre les magistrats et les appels pour l’organisation d’un sit-in au siège du CSM pouvant, selon lui, constituer une menace à la sécurité physique et morale des magistrats et annoncer une étape de violence physique ciblant les magistrats, les tribunaux et les structures en charge du secteur.

L’AMT appelle le pouvoir exécutif à garantir la sécurité des magistrats et des institutions judiciaires et à leur assurer la protection requise. Elle invite le CSM à doter les pôles spécialisés en compétences pour garantir la bonne gestion des dossiers judiciaires et l’efficacité de leur traitement tout en l’exhortant à coordonner avec l’exécutif pour aplanir les difficultés.

Rappelons que des représentants de l’observatoire « Tunisiens pour une justice équitable » avaient demandé au président de la République de dissoudre le CSM par décret-loi et de réformer le système judiciaire.

Ils avaient annoncé lors d’une conférence de presse organisée, samedi dernier, l’organisation, le 14 janvier 2022, d’un rassemblement devant le siège du CSM et d’un sit-in ouvert jusqu’à la satisfaction de leur revendication de dissoudre cette institution.