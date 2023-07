1er juillet 2023, une déclaration d’entrée en ligne pour les navigations de plaisance

La Douane tunisienne lancera, à partir de demain 1er juillet 2023, une déclaration en ligne visant à faciliter l’entrée et la sortie des navigations de plaisance aux ports tunisiens.

Ce service permet aux propriétaires des navigations de plaisance de déclarer de manière simplifiée les données relatives à leurs bateaux et d’accomplir rapidement les formalités douanières avant l’accès aux ports tunisiens, indique la Douane, vendredi, dans un communiqué.

Le lancement de ce service s’inscrit dans le cadre de la stratégie de numérisation des services douaniers et a pour objectif de contribuer à l’effort national visant à soutenir le tourisme de plaisance.

La Déclaration d’entrée pour les navigations de plaisance est disponible sur le lien : http://bit.ly/Plaisancebateau

