Lancement bientôt d’une campagne de vaccination au profit des employés du tourisme

Le ministère du Tourisme a annoncé, mercredi, le lancement, au cours des prochains jours, d’une campagne de vaccination au profit des employés exerçant, d’une manière présentielle et permanente, au sein des établissements d’hébergement touristique, des agences de voyages, des restaurants touristiques, des musées, des sites archéologiques…, dans les différentes régions du pays.

Cette campagne, qui sera organisée, en coordination avec les deux ministères de la Santé et des Affaires Sociales (Médecine du Travail) , ainsi que les fédérations professionnelles du tourisme, concernera aussi les guides touristiques et les agents, dont la nature de leurs fonctions impose un contact direct avec les touristes et les visiteurs du pays.

Le département a rappelé que le tourisme figure parmi les secteurs prioritaires du vaccin anti-covid 19, compte tenu de l’exposition des professionnels de cette filière à la pandémie, d’autant qu’ils sont en première ligne pour recevoir des clients tunisiens et étrangers.