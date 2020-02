Lancement cette semaine du guide de bon usage d’internet

Le centre national des technologies en éducation (CNTE) lancera au cours de cette semaine le guide du bon usage d’internet et ce, en partenariat avec l’agence nationale de sécurité informatique et l’instance de protection des données personnelles, a annoncé Wala Torki, directrice générale du CNTE.

Intervenant à la clôture de la manifestation organisée à l’occasion de la célébration le 11 février de la journée mondiale pour un internet plus sûr, Wala Torki a signalé que le guide sera distribué dans tous les établissements éducatifs et sera disponible en ligne afin de renforcer la sensibilisation aux risques d’internet et améliorer son usage tout en veillant à la protection des données personnelles.

D’après la même source, le guide comporte les différents usages à risque ainsi que des conseils aux élèves, aux enseignants et aux parents pour contourner ces risques lors de l’utilisation d’internet.

La directrice générale du CNTE a ajouté que des séminaires de sensibilisation périodiques seront également organisés à Tunis et dans les différentes régions du pays pour diffuser toutes les informations relatives au bon usage d’internet outre les spots de sensibilisation.

Torki a loué les efforts des cadres éducatifs qui ont travaillé pendant tout un mois, sur les moyens de protéger les élèves des dangers d’une mauvaise utilisation d’internet en adoptant des méthodes pédagogiques interactives faciles à comprendre et à assimiler.

De son côté, le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a souligné l’importance d’expliquer aux élèves les dangers d’une mauvaise utilisation d’internet, appelant à encourager l’utilisation sécurisée des nouvelles technologies.

Ben Salem a estimé que l’avenir est à la digitalisation de l’enseignement sachant que le ministère a déjà commencé à travailler sur cette approche. L’enseignement de l’informatique sera développé et son coefficient et les heures de cours qui lui sont consacré seront aussi modifiés et ce, dans l’objectif de renforcer les capacités des élèves et de leur créer de nouvelles perspectives d’emploi dans l’avenir, a-t-il encore dit.