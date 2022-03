Lancement de gros travaux d’infrastructure en prévision du Sommet de la Francophonie à Djerba

L’île de Djerba s’apprête à accueillir du 19 au 22 novembre prochain les assises du 18ème Sommet de la Francophonie.

Prévu dans un premier temps en novembre 2021, le report de cet événement a permis aux autorités tunisiennes et au comité d’organisation d’intensifier le rythme des préparatifs logistiques. En effet, des travaux supplémentaires d’aménagement des routes et des accès aux sites devant abriter les travaux de la Conférence ont, depuis quelques mois, transformé l’île des rêves en un énorme chantier.

Contacté par l’agence TAP, Samir Ouerghemmi, chef de service des études et des travaux à la direction régionale d’équipement à Médenine a souligné la mobilisation des moyens financiers conséquents soit une enveloppe de 12,6 millions de dinars pour l’aménagement et la reconstruction des routes principales de la région.

Il s’agit, selon lui, de la route régionale n° 209 et des routes locales n° 41 et n° 939 qui relient les sites et les unités hôtelières devant accueillir les membres des délégations qui prendront part à cet événement.

Les travaux concernent également des routes intérieures reliant les localités d’Ajim et de Houmt Souk, tous les accès maritimes et terrestres à Djerba ainsi que les routes qui mènent aux sites archéologiques et aux musées où devait se dérouler le village francophone, a-t-il ajouté.

Outre l’entretien du réseau routier, plusieurs autres travaux d’aménagement des carrefours et des parkings, des entrées de l’île (Kallala), de modernisation de l’infrastructure et d’entretien de l’éclairage public sont aujourd’hui engagés.

L’île a pris sa nouvelle forme et elle est prête à abriter dans les meilleures conditions cet événement international, a assuré le responsable.

D’autre part, le commissaire régional au tourisme Djerba-Zarzis Hichem Mahouachi a indiqué que les chiffres enregistrés dans le secteur touristique pendant les deux premiers mois de l’année en cours, révèlent une amélioration considérable et laissent présager une saison estivale prometteuse.

La réussite de la saison touristique va confirmer que la Tunisie est totalement prête pour accueillir cet événement très attendu, a-t-il dit.

Pour rappel, le président de la République Kaïs Saïed a affirmé, le 27 février dernier, lors d’un entretien avec la secrétaire-générale de l’organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo que la Tunisie est prête à organiser ce rendez-vous.