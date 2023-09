Lancement de la 11ème édition du Challenge boursier « Myinvestia »

La onzième édition du challenge boursier en ligne » Myinvestia » aura lieu, le lundi 2 octobre 2023, et ce, à l’initiative de la Bourse de Tunis. Il s’agit d’un challenge qui vise à initier les participants aux techniques et aux bonnes pratiques d’investissement en portefeuille de valeurs mobilières, et de leur permettre d’expérimenter les règles de fonctionnement des marchés de la Bourse, a fait savoir la Bourse de Tunis.

Les personnes intéressées par la participation à ce challenge sont invitées à s’inscrire gratuitement, au plus tard le 31 janvier 2024.Un formulaire d’inscription en ligne sur le site (www.myinvestia.com) y est disponible, ainsi qu’un règlement Intérieur fixant les règles de participation et de fonctionnement du challenge.Pour cette édition, des prix seront accordés aux titulaires des quatre portefeuilles les mieux valorisés à la date de clôture du challenge, fixée au 31 mai 2024.