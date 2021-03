Lancement de la 2e édition de l’Appel à projets AMWEJ pour une économie bleue durable

L’initiative Saison Bleue lance la deuxième édition de l’appel à projets tunisien « AMWEJ », pour une économie bleue durable qui s’adresse aux municipalités, ONG, associations et start-up liées au secteur maritime.Les projets candidats doivent être soumis au plus tard, le 28 mai prochain, indique un communiqué publié, jeudi, par la Saison bleue, précisant qu’ils feront l’objet d’une présentation à de potentiels partenaires lors de la quatrième édition du Forum Mondial de la Mer-Bizerte, le 1er octobre 2021.La Saison Bleue distinguera un projet parmi ceux qui auront été labellisés et lui apportera l’accompagnement nécessaire et un financement à hauteur de 30 mille dinars, ajoute encore la même source.Cet appel à projet vise à encourager, soutenir et développer l’innovation, la science, la recherche et les technologies au service des industries maritimes et de l’économie bleue. Il a, également, pour objectif de valoriser les produits de la mer, les filières économiques bleues, les investissements productifs, le tourisme écologique et les loisirs maritimes et de former autour des différents métiers de la mer aux fins de soutenir l’entrepreneuriat, l’initiative et la création d’emplois.Amwej a pour finalité aussi de lutter contre les pollutions et les dégradations de toutes sortes affectant le littoral tunisien.Selon le communiqué, les projets présélectionnés seront annoncés, lors du lancement de la 4ème édition de La Saison Bleue prévue le 8 juin prochain, ajoutant que la désignation du lauréat d’AMWEJ 2021, est prévue, lors du Forum Mondial de la Mer-Bizerte, soit le 1er octobre prochain.Les candidats intéressés sont appelés à postuler en cliquant sur ce lien : https://lasaisonbleue.com/participer-au-projet/Créée en 2018, La Saison Bleue est une initiative née de la société civile et d’acteurs environnementaux pour mettre en valeur l’exceptionnel potentiel maritime de la Tunisie et celui de l’économie bleue tout en sensibilisant les décideurs et les citoyens à la vulnérabilité du littoral et de la mer.

