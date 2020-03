Lancement de la campagne #WeAreItaly #StayTunedOnIt, pour une Italie créative

Le Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale vient de lancer la campagne #WeAreItaly #StayTunedOnIt, afin de promouvoir dans le monde l’Italie la plus créative et vitale de la culture dans les jours du Coronavirus.

Andrea Bocelli, Uto Ughi, Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Paolo Fresu, Ada Montellanico, Nek, Andrea Griminelli, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso et plusieurs autres artistes italiens ont adhéré à l’initiative et ont réalisé des messages vidéo pour répandre à l’étranger l’invitation à rester connectés avec le monde de la culture italienne. En outre, les nombreuses initiatives que les institutions culturelles italiennes sont en train de mettre en œuvre seront diffusées dans le but d’offrir au public italien et international des moments exclusifs et virtuels de divertissement culturel.

Afin de montrer l’image d’un Pays capable de continuer à produire et à diffuser la culture et le divertissement de grande qualité, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale recueillera chaque jour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus exclusifs qu’il promouvra à travers la page dédiée à cet effet, les réseaux sociaux (y compris YouTube) ainsi que le réseau étranger des Ambassades, Consulats et Instituts Culturels Italiens.

Toute la “web culture” est au premier plan, offerte par les musées et parcs archéologiques, les bibliothèques et archives, les festivals et théâtres, le monde du cinéma et du spectacle vivant, la télé, la radio et l’édition (dont l’Institut Luce, les Cinémathèques de Milan et Bologne, Salon du Livre, Pinacothèque de Brera, MAXXI et bien d’autres), qui sont en train de montrer une capacité extraordinaire d’occuper en mode créatif et de qualité les plates-formes sociales.