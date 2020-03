Lancement de la caravane nationale “Tunisian Smart Cities”

La première tournée de la Caravane Nationale “Tunisian Smart Cities”, dans sa deuxième édition pour l’année 2020, sera lancée, demain, lundi 9 mars.

Cette caravane, organisée dans le cadre du programme national des villes intelligentes et durables, atteindra, du 09 au 16 Mars 2020, une vingtaine de villes dans plusieurs régions du pays, ont annoncé ses organisateurs: l’Association Tunisian Smart Cities et l’Association Bizerte 2050 et l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES). Elle sera axée sur les projets, a-t-on indiqué.

Il s’agit des villes de Sbeitla et jusqu’ à Sakiet Eddaier, en passant par Kasserine, Sidi Bouzid, Bir El Hafey, Gafsa, Métlaoui,Tozeur, Nefta, Hezoua, Jemna, Douz, Ghomrassen, Tataouine, Médenine, El Hamma, Gabes, Sfax,

Sakiet Ezzit et Kerkennah.

L’objectif de l’initiative est de sensibiliser les acteurs socio-économiques locaux dans les régions visitées sur le concept de la Smart City et l’importance du développement intelligent et durable dans les régions à travers des projets concrets qui seront identifiés dans le cadre de cette édition 2020.

Dans la ville de Tunis, le premier périmètre Smart City concrétisé est celui de “La Perle du Lac”, réalisé par Société de promotion du Lac de Tunis.

La ville de Bizerte a déjà lancé plusieurs périmètres Smart City dont la piétonisation du Centre-Ville de Bizerte tandis que la Ville de Gabes a déjà défini son périmètre smart city sur les 42 hectares de l’ancien aéroport militaire sous le slogan “Gabes Oasis Intelligente”. Il s’agit d’un modèle intéressant de co-construction de projets locaux avec les outils de la démocratie participative conduits par la Mairie et le Gouvernorat.

Pour mémoire, le programme national des villes intelligentes et durables vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en renforçant les services et les infrastructures de base en utilisant au mieux les technologies disponibles.