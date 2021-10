Lancement de la deuxième phase du projet SOLiD

Le projet SOLiD dans sa phase II a réuni pour son séminaire de lancement plus de 120 participants et experts sur place et 48 participants en ligne représentant une cinquantaine d’organisations sociales dans 6 pays du sud de la Méditerranée : Tunisie, Jordanie, Liban, Palestine, Algérie et Maroc.

- Publicité-

Au cours de sa première phase, ce projet avait élaboré une Charte qui décrit les contextes socio-économiques dans les 3 premiers pays cibles (Maroc, Tunisie et Jordanie) et précise les priorités, les objectifs et les engagements que les acteurs sociaux de ces pays sont prêts à prendre afin de promouvoir le dialogue social aux niveaux national et régional.

La deuxième phase développera un ensemble d’activités et d’actions de terrain, avec le développement d’ateliers de formation, d’études cartographiques et d’initiatives de mise en réseau susceptibles de favoriser un échange d’expériences et de développer une synergie progressive entre les différents acteurs sociaux du sud de la Méditerranée pour la promotion du dialogue social.

Mis en œuvre de 2016 à 2019, le projet SOLiD I vise à promouvoir le dialogue social au sud de la Méditerranée via un dialogue structuré impliquant diverses institutions du Sud telles que les organisations socioprofessionnelles, les syndicats et les organisations patronales ainsi que les ONG, les conseils économiques et sociaux et les représentants des autorités élues locales.