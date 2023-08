Lancement de la deuxième session du Programme d’aide à la publication (PAP) 2023

Dans le cadre de la coopération culturelle franco-tunisienne dans le secteur de l’édition, l’Institut français de Tunisie (IFT) annonce dans un communiqué publié ce jeudi l’ouverture de la deuxième session du Programme d’aide à la publication (PAP) au titre de l’année 2023. Pour cet appel à projets, un dépôt en ligne des dossiers de demande de subvention est ouvert jusqu’au 31 août 2023.

Une commission composée de différents acteurs du livre (auteurs, universitaires, journalistes, libraires…) en Tunisie, présidée par l’IFT, sera réunie pour étudier les dossiers et établir la liste des lauréats ainsi que le montant des subventions attribué avant la proclamation des résultats fin septembre 2023.

Le Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb souhaite favoriser des projets éditoriaux innovants tant dans leur contenu que dans leur forme notamment en littérature contemporaine, en littérature jeunesse et/ou en bande dessinée s’adressant à un large public.

Le PAP de l’IFT souhaite également accompagner l’émergence de jeunes talents et le renouveau des éditeurs tunisiens. Enfin, une attention particulière sera accordée aux projets de traduction du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français. La priorité sera donnée à la fiction contemporaine et au débat d’idées favorisant le rapprochement des espaces francophones et arabophones.

