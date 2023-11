Lancement de l’Académie de la gouvernance foncière en Afrique du Nord au cours de l’année 2024

L’Académie de la gouvernance foncière en Afrique du Nord sera lancée au cours de l’année 2024, par le Réseau d’Excellence sur la Gouvernance Foncière en Afrique (NELGA) Afrique du Nord.

Cette académie aura son siège à l’Institut agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat, point focal du réseau dans la région, a affirmé à l’Agence TAP, le coordinateur du réseau NELGA Afrique du Nord, Moha El-Ayachi en marge de la tenue de la 5éme édition de la Conférence sur les politiques foncières en Afrique (CLPA), du 21 au 24 novembre 2023, à Addis-Abeba (Ethiopie). Cette structure sera chargée de répondre aux préoccupations des partenaires et des parties prenantes en matière des questions relatives au foncier et à la gouvernance foncière dans la région de l’Afrique du Nord grâce à la compétence et la qualification des experts de ce réseau, a-t-il précisé.A court terme, l’académie de la gouvernance foncière en Afrique du Nord chapeautera les premiers travaux de consultation en cours en Tunisie, en Mauritanie et en Egypte.

Crée en 2018, NELGA Afrique du Nord, fait partie du réseau NELGA, et compte le représentant d’une université de chaque pays de l’Afrique du Nord dont l’Université de Tunis El Manarr.En effet, NELGA a été mis en œuvre par le Centre Africain de Politique Foncière (ALPC) en vue de renforcer les capacités humaines et institutionnelles sur le continenent pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA).Le réseau soutient les gouvernements africains, les décideurs politiques et la société civile en les aidant à acquérir de bonnes connaissances fondées sur des preuves et à établir des réseaux avec des experts en gouvernance foncière.Selon le coordinateur du réseau de l’Afrique du Nord, NELGA est un partenariat d’universités et d’instituts de recherche africains de premier plan ayant fait leurs preuves dans la formation et la recherche dans les domaines de la gouvernance foncière et des sciences géospatiales.Actuellement, NELGA compte plus de 70 institutions partenaires à travers l’Afrique. Il a pour objectifs l’amélioration des opportunités de formation et les programmes d’études sur la gouvernance foncière en Afrique et la promotion de la recherche axée sur les questions des politiques foncières.Il vise, également, à connecter les universitaires et les chercheurs à travers l’Afrique par le biais de réseaux universitaires et à élaborer des données et des informations pour le suivi et l’évaluation des réformes des politiques foncières. Le nœud Afrique du Nord, est l’un des précurseurs potentiels ayant contribuer au renforcement des compétences, au partage de la connaissance scientifique et la diffusion des résultats de recherche réalisées dans ce domaine en Afrique ou au niveau international.

