Lancement de plateformes d’accès gratuit à l’enseignement à distance

Des plateformes digitales accessibles à travers les réseaux internet fixes et mobiles (trois opérateurs), ont été mises en place pour permettre aux élèves et étudiants, en Tunisie, d’accéder à l’enseignement à distance, a annoncé le ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale, lundi 30 mars 2020.

” Pour permettre à tous les élèves et étudiants d’accéder aux plateformes d’enseignement à distance et dans le cas où cela ne serait pas possible via les réseaux fixes, ceux-ci peuvent accéder gratuitement aux plateformes de l’enseignement à distance à travers les réseaux de téléphonie mobiles des trois opérateurs de télécommunication (Tunisie Télécom – Ooredoo Tunisie – Orange Tunisie)”, lit-on, dans un communiqué du ministère.

Cette initiative vient appuyer les efforts nationaux de prévention contre la propagation du Coronavirus, dont en particulier le confinement général qui se poursuivra jusqu’au 4 avril prochain et qui risque d’être prolongé.

Il s’agit également, d’après le département ministériel, de permettre « à nos jeunes de jouir de leur droit au savoir et d’achever un cursus scolaire et universitaire qui arrive à échéance ».

Le ministère des TIC et de la Transformation Digitale a tenu à complimenter la disposition des trois opérateurs téléphoniques à offrir l’accès gratuit via leurs réseaux mobiles aux plateformes d’enseignement à distance.

Il a appelé, à cet effet, les utilisateurs des réseaux d’internet à une ” Solidarité Digitale ” par un usage responsable du réseau afin de permettre à nos enfants dans tous les gouvernorats de la Tunisie de profiter de cette opportunité digitale et de garantir la continuité du travail et de l’enseignement à distance.