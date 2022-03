Lancement de services numériques de l’ Office National de la Propriété Foncière

L’Office National de la Propriété Foncière (ONEP) a lancé, mardi, une série de services numériques, dans le cadre de la transformation digitale du ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Ces services sont accessibles aux clients et partenaires publics et privés de l’Office 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur son site électronique dans sa version relookée et actualisée.

Il s’agit de sept services qui portent, entre autres, sur le certificat de propriété, le certificat de copropriété, le certificat de non-propriété, le certificat des références d’enregistrement d’un contrat, les exemplaires des plans fonciers et le certificat d’enregistrement.

L’objectif est de favoriser la digitalisation de l’administration, réduire les délais, simplifier les procédures, réduire les coûts et alléger la charge pour le citoyen.

Ces services s’ajoutent au service de consultation des plans fonciers en ligne, qui a été lancé depuis avril 2019 et a permis en 2021 d’effectuer environ 32 mille opérations.

La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, qui annonçait le lancement de ces services, a souligné qu’ils consacrent les principes du gouvernement ouvert (Open gov) et fournissent l’information au citoyen et à l’investisseur.

« La digitalisation de l’administration est l’effort continu des secteurs public et privé, dont tout le monde peut en profiter et une opportunité pour les startups pour innover dans les domaines technologiques », a-t-elle ajouté.

De son côté le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik a rappelé que « la transformation numérique n’est pas seulement un choix, mais plutôt un processus inévitable ».

Il a mis l’accent sur l’importance du rôle de l’Office dans le développement du secteur immobilier, la promotion de la croissance économique et l’amélioration du climat des affaires, ajoutant que les services en question s’inscrivent dans le cadre de la mise en place de l’administration numérique et de l’amélioration des services administratifs.

Il a fait savoir qu’après la finalisation et le renforcement du système juridique relatif à l’échange électronique de données entre les structures et les clients, l’Office a entamé l’interconnexion de ses bases de données avec les principales institutions publiques opérant dans le domaine immobilier (tribunal immobilier) et de l’économie nationale en général (Registre national des entreprises).

Le PDG de l’Office, Walid Ben Rhouma a souligné que l’interconnexion entre l’office et les établissements publics, les structures et les autres organismes, favorisera l’allégement des procédures pour les citoyens, vu que cette interconnexion permettra l’échange directe des documents.

Pour sa part, la ministre de la Justice Leila Jaffal a rappelé que son département a entamé en collaboration avec le ministère des Technologies de la Communication, la mise en place d’un système d’information intégré pour le système judiciaire en Tunisie. Elle a souligné dans ce cadre que le développement des services de l’Office aura un impact sur le reste des institutions et structures, non seulement celles liées au registre immobilier, mais aussi les structures judiciaires.