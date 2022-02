Lancement des pourparlers, à distance, entre une équipe du FMI et les autorités tunisiennes

Les discussions entre une équipe du Fonds Monétaire international (FMI) et les autorités tunisiennes ont démarré, à distance, lundi, à 14h00, a indiqué une source officielle à l’agence TAP.

En fait, une équipe des services du FMI effectue, du 14 au 22 février 2022, une « Staff visit » virtuelle en Tunisie, pour poursuivre les discussions avec les autorités tunisiennes sur l’ensemble de réformes qui seront engagées, prochainement, en prévision de lancement d’un nouveau programme d’appui financier.

Ont pris part à cette première réunion de haut niveau, du côté tunisien, la ministre de Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Said, et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abbassi, a précisé la même source.

Du côté du Fonds, une délégation, conduite par Chris Geiregat, chef de la mission du FMI auprès de la Tunisie, a participé à ces discussions.

Pour rappel, la Tunisie s’apprête à lancer de nouvelles négociations avec le FMI, afin de conclure un nouveau programme et mobiliser les ressources financières indispensables pour boucler son budget 2022.