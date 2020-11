Lancement des travaux de réhabilitation et d’extension de la station de traitement des eaux usées de Sud Méliane à Rades

Les travaux de réhabilitation et d’extension de la station de traitement des eaux usées de Sud Méliane à Rades (gouvernorat de Ben Arous), on été lancés, mardi, lors d’une visite du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mustapha Laroui, à la région, accompagné des représentants des institutions financières partenaires du projet.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de dépollution de la Méditerranée, DEPOLMED, cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

D’un montant de 140 M€ (460 MD), le programme DEPOLMED a pour objectif de réduire les pollutions hydriques. Il prévoit de réhabiliter et d’étendre les 4 stations d’épuration : Sud Méliane, Sousse Hamdoune, Jedaida et Kélibia, ainsi que l’installation ou la rénovation d’environ 540 km de réseaux, 53 stations de pompage et 29 000 boîtes de branchement.

Ce programme permettra de raccorder 60 000 habitants aux réseaux d’assainissement et améliorera la qualité du service pour près de 1,2 million de personnes.

Dans le cadre du Programme DEPOLMED, il est aussi prévu de renforcer les capacités de l’Office national de l’assainissement (ONAS) ainsi que du Centre International des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) pour le conseil aux industriels en matière d’assainissement.

A cette occasion, l’ambassadeur de France, André Parant a souligné » nous avons un intérêt et une responsabilité commune pour la protection de la Méditerranée. L’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées permet de réduire la pollution des eaux rejetées en mer. C’est un axe majeur de notre coopération avec la Tunisie. La station de Sud Méliane à Radès fait partie des quatre stations de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) dont nous soutenons la rénovation dans le cadre du programme DEPOLMED. Au total, c’est plus d’un million de personnes qui vont bénéficier de ce programme, qui va aussi contribuer à protéger le littoral tunisien. «

Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE, Marcus Cornaro a déclaré que » le programme DEPOLMED bénéficiera à 324 mille foyers, à travers des œuvres de réhabilitation de stations d’épuration, des travaux d´extension des réseaux de collecte des eaux usées ainsi que grâce à une capacité renforcée de l’ONAS et du CITET dans des domaines clefs de leurs missions ».