Pont mobile de Bizerte: Des travaux à ne plus en finir

Des représentants du ministère de l’Equipement aux niveaux central et régional relevant du gouvernorat de Bizerte ont convenu de lancer, à partir de lundi, les travaux d’élaboration des plans exécutifs des systèmes électriques et du nouveau mécanisme du pont mobile de Bizerte, et d’accélérer de réalisation des ouvrages, notamment de la première phase du projet, qui devront s’achever dans les délais. Cette première étape vise à assurer le retour du fonctionnement normal du pont, dans les délais convenus, précise un communiqué publié par le département ministériel de l’Equipement, à l’issue d’une réunion de travail tenue par la ministre Sarra Zâafarani Zanzari, en présence d’un nombre de responsables notamment la directrice régionale de l’Equipement et de l’Habitat à Bizerte, Oum Ezzine Tamni. La réunion fait suite à la décision de la commission é régionale pour le contrôle des marchés publics à Bizerte de confier à l’entrepreneur le contrat pour le renouvellement des systèmes électriques et automatisés du pont mobile de Bizerte.

Zanzari a souligné la nécessité de fournir tous les équipements nécessaires pour le lancement immédiat des travaux tout en assurant leur qualité et leur achèvement avant les délais convenus.Il convient de rappeler que le 26 juillet 2023, le pont a été ravagé par un incendie au niveau d’un des ateliers de modification électrique situés sous la tour de contrôle du pont, selon le directeur régional de l’équipement de Bizerte Oum Ezzine Tamni.

L’incendie et la perturbation de la circulation au niveau du pont ont nécessité la formation d’une équipe technique, composée d’experts en génie militaire et des services de l’équipement ainsi que des techniciens relevant de la Société El Fouledh pour sécuriser son fonctionnement.