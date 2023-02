Lancement du circuit éco-touristique « Ras El Ain Nefta »

Le circuit éco-touristique pédestre « Ras El Ain Nefta » dans la région de Tozeur vient d’être lancé par l’association de Gestion Durable Oasis Ras El Aïn Nefta « Agdor Nefta », selon un communiqué publié, dimanche, par l’Agence allemande de coopération internationale « GIZ « .

Ce circuit » Ras El Ain Nefta » est développé dans le cadre de l’Initiative « Valorisation de l’éco-sentier de la corbeille de Nefta » soutenue par le projet » Promotion du tourisme durable en Tunisie « , mis en œuvre par le Ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ Tunisie. Il est financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme » Tounes Wijhetouna « .

Le circuit éco-touristique parcourt la Corbeille de Nefta en traversant deux boutiques artisanales, un café, des coins et cabanes de repos.

L’association « Agdor Nefta » a, également, installé des panneaux directionnels, des cartes signalétiques pour optimiser l’expérience de visite et permettre aux visiteurs d’apprécier la vue panoramique.

