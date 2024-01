Lancement du fonds de recherche, de développement et d’innovation baptisé « COINNOV »

Un fonds de recherche, de développement et d’innovation baptisé « COINNOV », d’une valeur de 1,5 million d’euros ( l’équivalent de 5 millions de dinars) a été lancé, officiellement, vendredi, à Tunis, dans l’objectif d’apporter un appui technique et financier à 40 projets d‘innovation.

Ce fonds vise à encourager les petites et moyennes entreprises à implémenter des projets innovants dans différents secteurs, en coopération avec un prestataire de service privé ou public, en vue d’accéder plus facilement aux marchés européens, a indiqué Asma Hammouda, cheffe de projet croissance qualitative pour l’emploi (CQE), auprès de l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), dans une déclaration aux médias, en marge de l’atelier de démarrage de COINNOV tenu à Tunis.

Ce fonds s’inscrit dans le cadre de la composante « Programme d’appui à la compétitivité et aux exportations- Appui à la modernisation de l’industrie tunisienne » (PACE-AMIT), faisant partie du projet « croissance qualitative pour l’emploi (CQE) » et financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et l’Union européenne. Le projet est mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie

Géré par Smart Capital et épaulée pour les aspects techniques par l’Association Tunisia Technoparks (ATT), le fonds cible une quarantaine de projets dont vingt axés sur la durabilité environnementale, a souligné Hammouda.

Et d’ajouter que l’innovation, la digitalisation et la durabilité environnementale sont les trois axes prioritaires de financement qui ont été identifiés.

De son côté, Nabil Ben Béchir, directeur de l’unité de gestion du programme par objectifs de la composante PACE du projet, CQE a fait savoir que le fonds accordera une enveloppe de 30 mille euros par bénéficiaire, soit 100 mille dinars, outre un accompagnement technique, précisant que sa particularité est de cibler directement, les PME tunisiennes proposant des projets collaboratifs avec des partenaires publics ou privés.

Et de rappeler que la création de ce fonds s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale industrielle et d’innovation Horizon 2035, soulignant qu’il intervient afin de répondre à la problématique d’accès des PME au financement.