Lancement du « guide d’investissement » au profit des tunisiens à l’étranger

« Un guide d’investissement », présentant des informations sur le climat d’investissement en Tunisie, a été lancé par l’organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec l’office des tunisiens à l’étranger et nombre de structures concernées. Ce guide disponible en deux langues (rabe et français), s’adresse aux entrepreneurs tunisiens dont ceux qui résident à l’étranger, pour les aider à mieux connaitre les procédures administratives relatives à la création de projets, indique l’office dans un communiqué rendu public sur sa page officielle facebook. Le guide comporte notamment les procédures pour la création de projet, les avantages financières et fiscales, ainsi que les mécanismes de financement. Le guide s’inscrit dans le cadre du projet Mobi-Tre », pour encourager le migrant à investir dans son pays natal.

