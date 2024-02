Lancement du nouveau service «E- Houwiya», destiné aux tunisiens à l’étranger, dans sa phase pilote

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a annoncé lundi, lors d’une visite dans le gouvernorat de Monastir, le lancement du nouveau service «E- Houwiya», dans sa phase pilote. Il s’agit d’une nouvelle version du service de l’identité numérique sur mobile (Mobile ID), laquelle est destinée aux Tunisiens résidents à l’étranger.«E- Houwiya» se présente, ainsi, comme une application intelligente d’identité numérique, permettant aux citoyens ne possédant pas de téléphone portable d’obtenir une identité numérique.

Le ministre a expliqué, dans une déclaration à la presse, que les Tunisiens à l’étranger pourront bénéficier de ce service, et obtenir une identité numérique, ce qui leur permettra d’accéder au portail « E-citoyen » et de bénéficier de tous les services mis à leur disposition, à l’instar des Tunisiens vivant à l’intérieur du pays.Par ailleurs, il a fait savoir que le service de téléphonie mobile « MOBILE ID » compte, jusque-là environ 55 000 abonnés tunisiens. Ben Neji a rappelé, par la même occasion, l’introduction d’un nombre de nouveaux services dans le portail des services administratifs en ligne « E-citoyen », dont la plateforme « Sajalni » qui permet d’identifier les terminaux mobiles (téléphones et de tablettes) se connectant sur le réseau national des Télécommunications.Le ministre s’est enquis, par la même occasion, de l’avancement des travaux de connexion du collège de Bekalta à l’internet haut débit, un projet qui s’inscrit dans le cadre du programme « Edunet10 » visant à connecter les établissements éducatifs au réseau de fibre optique.Il a fait savoir, dans ce cadre, que le taux d’avancement du raccordement de 165 écoles et lycées relevant du gouvernorat de Monastir au réseau de fibre optique a atteint, jusque-là, 75%, après avoir finalisé le raccordement de 122 établissements éducatifs dans les différentes délégations du gouvernorat.Pour rappel, le programme Edunet10 s’attèle à connecter 3 307 établissements éducatifs, dans les différentes régions du pays, au réseau de fibre optique, ce qui améliorerait la qualité de leur connectivité au réseau Internet et permettrait de connecter les établissements publics proches de l’école, tels que les maisons de la culture et les maisons de jeunes.