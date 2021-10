Lancement du premier accélérateur dédié au tourisme durable en Tunisie

Le premier accélérateur dédié au tourisme durable vient d’être lancé en Tunisie. Il s’agit d’une initiative lancée dans le cadre d’un accord de coopération entre le projet « Promotion du Tourisme Durable » et le réseau « Carthage Business Angels » et soutenue par l’agence allemande de coopération internationale pour le développement « GIZ ».

Quinze (15) startups et entreprises innovantes bénéficieront, dans le cadre de cet accélérateur, de formations, de mentorat personnalisé et d’un accès aux financements, indique la GIZ.

Grâce au programme d’accompagnement « Grow together », cette initiative vise à soutenir l’évolution d’une nouvelle génération d’acteurs et de projets dans le domaine du tourisme durable en Tunisie.

En effet, le projet « Promotion du Tourisme Durable » est une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) mise en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Pour rappel, Carthage Business Angels est une association à but non lucratif qui a reçu son visa en 2010. C’est le premier réseau d’investisseurs providentiels en Tunisie, qui englobe le traitement de la chaîne de création de valeur et de développement des Startups. Depuis sa création en 2010, Carthage Business Angels soutient et met en œuvre conjointement plusieurs programmes et initiatives d’idéation, d’incubation d’accélération et d’essaimage.