Lancement du programme d’alternance «Digital Works» au profit de 300 jeunes tunisiens

Le programme d’alternance « Digital Works » du ministère des Technologies de la Communication vient de voir le jour en partenariat avec une quinzaine d’entreprises et sept universités.

- Publicité-

« L’objectif principal de cette initiative est d’améliorer l’adaptabilité des jeunes diplômés pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes dans le secteur du numérique, de retenir les talents et d’appuyer l’égalité des genres dans ce domaine », indique la GIZ, qui met en œuvre ce projet dans le cadre de son programme de transformation digitale.

Le programme propose de former 300 jeunes tunisiens, à Tunis, Sousse et Sfax, en renforçant leurs compétences numériques, en alternance entre l’entreprise et l’université. La formation se déroulera par la double approche formation et éducation, ce qui permettra aux alternants de développer un lien étroit avec le monde professionnel.

« Digital Works » est mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et Emploi – « Invest for Jobs » mandatée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement. La finalité est de créer des emplois sur le continent africain et de renforcer des partenariats stratégiques avec le secteur privé.

Le projet est réalisé en partenariat avec EFETunisie, filiale d’Education for Employment, qui crée des modèles de formation pratiques en collaboration avec des employeurs et des établissements d’enseignement, afin d’obtenir des diplômés prêts à travailler, qui seront employés dans le cadre de partenariats avec des entreprises.