La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a annoncé ce mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, le lancement du programme national « Raïdet » de l’entrepreneuriat féminin et de l’investissement selon le genre social.

- Publicité-

« Raïdet » est un prolongement du programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin « Raïda » lancé en 2017 et qui vise à réduire le taux de chômage chez les femmes.

Pendant les cinq prochaines années, le programme « Raïdet » devra créer 3000 projets moyennant des investissements de l’ordre de 50 millions de dinars à raison de 600 projets par an outre l’attribution d’une nouvelle génération de crédits allant de 100 à 300 mille dinars.

Les lignes de financement spécifiques à ce nouveau programme sont mises en place en partenariat avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la Banque nationale agricole (BNA), la Banque de financement des petites et moyennes entreprises et la Caisse des dépôts et de consignations.

Le programme « Raïdet » vise à mettre en place une politique publique qui renforce la participation de la femme dans les différentes activités économiques, à améliorer son employabilité et à élaborer un cadre juridique qui garantit l’autonomisation économique des femmes et l’égalité des chances entre les sexes et ce, selon une approche participative.

En plus de quatre ans, le programme « Raïda » a permis de créer 4868 projets féminins qui ont généré environ 6216 postes d’emploi directs et ce, moyennant des investissements de l’ordre de 42 millions de dinars.