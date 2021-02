Wiki Start Up, premier incubateur privé crée en 2011, en Tunisie, annonce jeudi, le lancement du “Startup Nest”, un programme d’incubation et d’accompagnement de jeunes porteurs d’idées.

Il s’agit d’accompagner ces derniers, dans la structuration et la gestion de leurs projets, la formation de leurs équipes, l’accompagnement technique ainsi que le mentoring et ceci à travers les groupes spécialisés.

Wiki Start Up s’associe à l’ONG « SPARK » et le Ministère des Affaires Étrangères Hollandais qui financent le programme Startup Nest. Pour rappel, ces derniers œuvrent dans le but de renforcer l’employabilité des jeunes par le développement de l’entrepreneuriat et la création de Startups.

Startup Nest débutera par un groupe totalement dédié à la FINTECH dans un premier temps et un 2ème, pour l’AGRITECH.

Pendant le processus d’incubation, les entrepreneurs retenus seront soutenus par des experts du domaine, facilitant ainsi, l’accès de ses entrepreneurs au marché et aux levées de fonds.

Les porteurs d’idées auront du 26 février au 26 mars pour s’inscrire via un appel à candidature en ligne à un Hackathon qui déterminera les 14 startups retenues, 7 dans le domaine de la Fintech et 7 dans le domaine de l’Agritech.

Pendant 4 mois, les futurs entrepreneurs sélectionnés entreront dans une phase d’incubation à travers un accompagnement complet personnalisé orienté autour de diverses formations et activités.

Enfin, une possibilité de levée de fonds sera organisée au profit des porteurs de projet devant les comités d’investissement d’United Gulf Financial Services North Africa « UGFS-NA », un des leaders des sociétés de gestion sur la place tunisienne en termes de fonds gérés et leader dans le financement des sociétés innovantes, partenaire du projet.

Le dépôt des candidatures se fera sur le lien suivant :