Lancement d’un Centre de commandement des opérations interarmées

A l’ occasion du 63e anniversaire de la création de l’Armée nationale, le ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, a inauguré lundi le Centre de commandement des opérations interarmées, dans le cadre de la mise en application de l’action commune entre les armées.

Selon un communiqué du ministère, le centre aura pour mission de diriger et de faire le suivi des activités des centres communs de planification et de commandement des opérations a posteriori entre les trois armées au Sud et au Centre, chargées de combattre le terrorisme, sécuriser les frontières et lutter contre le crime organisé sous ses différentes formes et contre la migration irrégulière.

Le ministre a, à cette occasion, recommandé de fixer, dans les proches délais, les procédures de l’action commune, de poursuivre la formation en matière d’opérations, de renseignement et de logistique dans le cadre de la coopération internationale ainsi que d’adopter les moyens et systèmes de commandement, de communication et de contrôle à distance.