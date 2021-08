Lancement d’un Front desk de la Microfinance

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax vient de lancer un Front desk de la Microfinance. Il s’agit d’un bureau qui a pour mission de fournir un service d’orientation des start-ups et des jeunes entrepreneurs vers les solutions financières disponibles les plus appropriées.

L’objectif étant aussi, de leur assurer un soutien dans les étapes de développement de leur projet, selon le site du programme IEV CTF « Bassin maritime Méditerranée » financé par l’Union européenne.Ouvert depuis le lundi 9 août, au siège de la Chambre, ce nouveau Front desk permettra aux entrepreneurs d’entrer en contact avec les organismes de microfinance, afin de développer leurs idées de projet et de contribuer à la création d’emplois.La chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax est partenaire du projet de coopération [email protected] qui vise à développer un modèle d’accompagnement innovant pour faciliter l’accès au financement des personnes « non bancables ». S’inscrivant dans le cadre du programme « ENI CBC MED », il cible les jeunes méditerranéens porteurs d’idées innovantes.