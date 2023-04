Un guide pour l’intégration des enfants autistes dans les écoles publiques et privées

Un guide visant à assurer une meilleure intégration des enfants autistes dans les établissements éducatifs a été lancé dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Destiné à l’éducateur, ce travail est une collaboration entre le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et les Personnes âgées et la Société tunisienne de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

La ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa qui était présente à une manifestation marquant la célébration de cette journée à la cité de la Culture dans la capitale, a rappelé que durant l’année dernière, le département a mis au point un programme de prise en charge par l’Etat, des frais d’intégration des enfants présentant un trouble du spectre autistique dans les établissements publics et privés de l’enfance précoce. Des montants sont versés chaque mois aux établissements participants au programme au titre des frais nécessaires en orthophonie, thérapie fonctionnelle et autres besoins.

Aujourd’hui le nombre des enfants autistes admis dans des jardins d’enfants s’élève à 295. Trois cent autres ont déjà bénéficié du programme. Des commissions se penchent sur l’examen d’autres demandes d’adhésion à ce mécanisme qui table sur 600 enfants en 2024.

Quelque 400 jardins d’enfants privés participent à ce programme. En Tunisie, 9 pc seulement des jardins d’enfants privés peuvent être considérés comme établissements inclusifs.

Dans le secteur public, le nombre des enfants autistes inscrits dans les établissements scolaires se situe aux alentours de 2000, assure le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri qui a mis, notamment, l’accent sur le besoin de penser les moyens d’assurer un accompagnement optimal à l’enfant depuis les toutes premières années.

Il a ajouté que le ministère a entamé l’élaboration d’une enquête sur les enfants présentant un trouble du spectre autistique ainsi qu’un texte réglementaire en vue d’organiser l’intégration des enfants à besoins spécifiques en général dans les établissements scolaires.