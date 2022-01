Lancement d’un programme de travail entre la Tunisie et l’AATB

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said, et le président exécutif de la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC) et secrétaire général du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB), Hani Salem Sonbol, ont signé, mercredi, un programme de travail au profit de la République tunisienne dans le cadre de l’AATB.D’après le département des Finances, ce programme comprend plusieurs axes, dont le renforcement de la coopération tuniso-africaine dans le domaine de la formation et l’organisation de rencontres bilatérales au profit des professionnels dans des secteurs porteurs (l’exportation de produits et de services, les industries pharmaceutiques et alimentaires, les services de santé, les matériaux de construction, la numérisation…).

Le programme va aussi, soutenir la Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (Cotunace) pour lui permettre un meilleur accompagnement des exportateurs et investisseurs tunisiens à l’étranger.L’objectif est d’appuyer les opérateurs économiques tunisiens, afin qu’ils puissent conquérir des marchés africains, et ce, grâce à une coordination avec les établissements partenaires du programme, dont la SIFC, la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), la Banque africaine d’import-export (afreximbank) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).A cette occasion, Samir Said a souligné l’importance de ce programme qui facilitera la conquête de marchés africains par les entreprises tunisiennes et le renforcement des échanges commerciaux avec les pays africains.