Lancement d’une campagne de contrôle de l’application du protocole sanitaire dans le gouvernorat de Manouba

Les unités de la garde nationale et de la sécurité à Tébourba (gouvernorat de Manouba) en coordination avec les brigades de contrôle économique ont effectué samedi une campagne pour veiller à la bonne application du protocole sanitaire et pouvoir ainsi lutter contre la propagation du coronavirus. La campagne a été soldée par la fermeture de deux cafés en infraction au protocole sanitaire en plus de 10 infractions relevées relatives notamment au non respect du couvre-feu et le non respect du port de masque, selon des données fournies par les services concernés au gouvernorat de la Manouba. La campagne a été également une occasion pour sensibiliser davantage les citoyens au danger du non respect du protocole sanitaire et l’impératif de se protéger afin de préserver la santé de la population.

