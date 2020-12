Lancement d’une campagne nationale pour la propreté et l’entretien des établissements d’enseignement

Une campagne nationale pour la propreté et l’entretien des établissements d’enseignement organisée par le ministère de l’Education démarrera, demain matin, sous le signe « L’école … nos enfants … notre avenir », a annoncé, mardi, la conseillère au cabinet du ministère de l’éducation, wijdene Ben Ayed.

- Publicité-

Elle a expliqué, dans une déclaration à la TAP, que cette campagne nationale de nettoyage et d’entretien comprendra les établissements d’enseignement qui nécessitent une intervention urgente, ajoutant que le chef du gouvernement et le ministre de l’éducation donneront, demain mercredi vers dix heures du matin, le coup d’envoi de cette campagne à l’Institut 9 avril. Cette campagne nationale cible, dans une première étape, deux établissements d’enseignement dans chaque municipalité, pour s’étendre, ensuite, dans le cadre de campagnes de nettoyage périodiques dans le reste des établissements d’enseignement un dimanche de chaque mois.

Ben Ayed a souligné que le ministère s’emploie à généraliser ces campagnes à tous les établissements d’enseignement dans le cadre d’un programme national mis en œuvre par le ministère de l’Education en partenariat avec la société civile et le secteur privé et sous la supervision des gouverneurs, des délégués et des maires, appelant à conjuguer les efforts pour nettoyer et embellir les établissements éducatifs avec la participation des élèves, de leurs parents et d’anciens élèves.

Elle a indiqué que le ministère de l’Education envisage, au cours de 2021, de signer des accords de partenariat avec des entreprises privées visant à entreprendre, entretenir et équiper les établissements d’enseignement. Le ministère supervisera l’encadrement des opérations d’intervention de manière à ne pas porter atteinte au déroulement normal des cours et en assurant le respect de l’inviolabilité des écoles. Ben Ayed a, dans ce contexte, exhorté la société civile et le secteur privé à accélérer la fourniture d’aides en nature (couvertures, matelas, panneaux solaires) au profit de l’office des œuvres scolaires.