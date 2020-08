Lancement d’une commission chargée du transport et du stockage des produits chimiques dangereux

Réuni, mardi, sous la présidence du chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyès Fakhafakh, un conseil ministériel restreint (CMR) a décidé la mise en place d’une commission nationale chargée du transport et du stockage des produits chimiques dangereux.

Cette commission, qui sera composée de membres représentant les différents secteurs concernés, aura pour mission de rédiger, dans trois semaines, un rapport à cet effet, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Cette décision intervient suite à la double explosion qui a secoué, le 3 août dernier, le port de Beyrouth (Liban), entraînant des pertes humaines et matérielles considérables.

Le Conseil a,également, décidé d’activer les commissions régionales conjointes afin de contrôler le transport et le stockage de ces produits dangereux.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires de vigilance durant le stockage et le transport des matières chimiques.

L’accent a également été mis, lors de ce CMR, sur l’impératif de renforcer le contrôle des circuits de distribution de ces produits dangereux et d’appliquer rigoureusement la loi en la matière.