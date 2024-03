Lancement d’une formation diplômante spécialisée dans le domaine de l’installation et la maintenance des réseaux de fibres optiques

Six conventions de partenariat ont été signées hier mercredi, entre l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP), la Chambre Nationale des Intégrateurs des Réseaux Télécoms, les deux centres sectoriels de formation en télécommunications à la Cité El Khadhra, et le centre sectoriel de formation en mécatronique à Borj Cedria, ainsi que plusieurs entreprises économiques actives dans le domaine.

Ces conventions ont été signées en marge d’une journée d’information organisée au centre sectoriel de formation en mécatronique à Borj Cedria pour annoncer le lancement officiel de la formation diplômante spécialisée dans le domaine de « l’installation et la maintenance des réseaux de fibres optiques » et ce, en présence du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued.

En vertu des conventions signées, des sessions de formation dans le domaine de l’installation et de la maintenance des réseaux de fibres optiques seront organisées afin de renforcer les compétences des travailleurs dans ce domaine et faciliter l’intégration des diplômés sur le marché du travail.

Ce programme de formation, financé par la Confédération suisse pour la période 2021-2026, vise aussi à réduire le taux d’emploi des jeunes et à améliorer la performance des entreprises économiques dans ce domaine.

