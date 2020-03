Lancement d’une plate-forme électronique complète sur le Coronavirus

Une plate-forme électronique complète d’informations sur le Coronavirus vient d’être lancée par la Présidence du gouvernement, en collaboration avec les ministères de la Santé et de la culture, et avec le soutien de la société civile et des professionnels de la communication du secteur privé, indique un communiqué publié, mercredi, par la présidence du gouvernement.

La plate-forme en question, hébergée à l’adresse électronique www.covid-19.tn, est également accessible via une page Facebook officielle www.facebook.com/covid19tunisia, selon le communiqué.

Ce site fournit un ensemble d’informations médicales destinées aux citoyens, portant sur la protection sanitaire, l’auto-isolement sanitaire, le bilan des contaminés, outre un ensemble de données statistiques basées sur des informations communiquées par le ministère de la Santé et la cellule de suivi de la pandémie.

Le site permet à ses visiteurs d’obtenir des informations pratiques, notamment des numéros de téléphone utiles accessibles au public, ainsi que les dernières décisions présidentielles et gouvernementales concernant le plan national de lutte contre la propagation du Coronavirus.