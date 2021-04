Lancement d’une stratégie tuniso-algérienne dans le domaine de la coopération touristique

Le coup d’envoi à la réalisation d’une stratégie tuniso-algérienne dans le domaine de la coopération touristique, a été donné mardi, lors d’une réunion à distance, tenue, entre le ministre du Tourisme, Habib Ammar et son homologue algérien, Mohamed Ali Boughazi.

Dans cette perspective, des commissions seront formées et oeuvreront à concevoir des programmes de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat, et à proposer les moyens permettant d’impulser ces activités dans les deux pays, a précisé le ministère du Tourisme dans un communiqué publié mardi, sur sa page facebook.

« Le département du Tourisme est parvenu à mettre en place un plan d’action pour assurer la relance du secteur touristique, et ce, dans le cadre d’une démarche participative avec les professionnels, le partenaire social, les ministères et les structures concernées, ainsi que tous les partenaires », a fait savoir Ammar .Il a souligné la volonté d’assurer un échange d’expériences avec l’Algérie et de booster la coopération dans les domaines liés à la formation touristique, au marketing, à la qualité, à l’investissement…