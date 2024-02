Lancement de la 3ème génération du programme « Interreg Next Med »

Le démarrage effectif de la 3ème génération du programme de coopération transfrontalière « Interreg NEXT MED » (2021-2027), entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) a été lancée, vendredi à Tunis par le ministère de l’Economie et de la planification.

Ce programme connu auparavant sous l’appellation « ENI CBC Med », offre un financement à hauteur de 103 millions d’euros (la première tranche), aux projets de coopération qui répondent aux défis socio économiques au niveau méditerranéen. L’objectif recherché est de contribuer à un développement intelligent et durable dans tous les pays du bassin méditerranéen.

« Nous nous réjouissions du lancement du premier appel à propositions de projets, destiné à tous les acteurs institutionnels tunisiens », a indiqué la ministre de l’Economie et de la planification, Feryel Ouerghi.

Intervenant lors de l’ouverture d’une journée d’information tenue, vendredi à Tunis, la ministre a précisé que ces projets seront financés dans le cadre de ce programme de coopération doté d’un budget global de près de 253 millions d’euros.

La ministre a souligné que les secteurs prioritaires du programme, objets de ces projets, s’alignent parfaitement avec les priorités nationales tunisiennes qui ciblent, notamment, les secteurs de la recherche et de l’innovation, l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux startups, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de leurs effets, outre l’accès et l’amélioration de la gouvernance locale, ainsi que l’inclusion sociale des jeunes.

De son côté, le Directeur général de la coopération transfrontalière, Fethi Ben Mimoun a relevé que cet appel à proposition de projets vise à former et informer les entreprises, les associations, les centres de recherches, les pôles technologiques, et les chambres de commerce…sur les opportunités de financement offertes par ce programme, pour qu’ils présentent des projets répondant aux conditions énoncées et dans les domaines prioritaires tels que fixés par le programme.

Parmi ces conditions, Mimouni a évoqué le volet innovation des projets, ajoutant qu’ils (projets) devraient être en adéquation avec la stratégie fixée par les Etats membres du programme, qui sont au nombre de 15, et conçus avec des partenaires des deux rives de la méditerranée.

Le meilleur projet sélectionné sur une base compétitive bénéficie d’un financement maximum estimé à hauteur de 2,5 millions d’euros, a précisé le responsable, faisant remarquer que la date limite de présentation des projets s’étale jusqu’à fin avril 2024.

Pour sa part, la représentante du programme « Interreg NEXT MED », Joumana Sweiss, a évoqué le volet de suivi de l’exécution des projets à retenir, précisant que le programme se focalise sur l’aspect opérationnel plutôt que celui théorique, ainsi que sur la durabilité du projet après sa mise en œuvre.

Et de poursuivre que le suivi de l’exécution du projet porte sur les aspects administratif, financier et durabilité environnementale économique et sociale.

La participation à la première et deuxième génération des programmes a permis aux partenaires tunisiens de participer à 49 projets parmi les 95 projets que le programme bassin Med a financé dans le cadre du 1er cycle (2007-2013) et 62 projets parmi 80 projets au cours du cycle 2014-2020).

« Interreg NEXT MED » est un programme de coopération transfrontalière financé par l’UE. Il concerne 15 Etats des pays de l’UE et des pays partenaires, couvrant plus de 100 régions et 200 millions de personnes.

Une enveloppe de 9,7 millions d’euros supplémentaire a été accordée par la délégation européenne, laquelle sera mobilisée après révision de la décision de la délégation européenne relative à l’adoption du programme.

