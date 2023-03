100 mille euros pour le climat à Kairouan

L’institut Tunisien des études de la paix et des conflits a annoncé jeudi le lancement du programme sur les problèmes du climat à Kairouan qui se poursuivra jusqu’à fin mars 2024, dans l’objectif de faire face aux défis des changements climatiques en Tunisie, en Afrique et dans le monde.

Le programme, dont le coût est évalué à 100 mille euros, œuvrera à faire participer les différents acteurs, en vue d’identifier des solutions opérationnelles, en plus de réaliser une approche participative, à travers la participation des citoyens, dans la formulation des politiques environnementales publiques dans la région de Kairouan et en Tunisie de manière générale .

